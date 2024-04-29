Бугрова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Сын: Бугров Александр Михайлович
Отец ребёнка: Бугров Михаил Александрович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Закурина (Бугрова) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Бугров Михаил Александрович
Рождение ребёнка
1932
Отец ребёнка: Бугров Михаил Александрович
Смерть
Неизвестно