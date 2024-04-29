Бугрова Мария Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБугрова Мария

Бугрова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бугров Михаил Александрович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Бугров Александр Михайлович

Отец ребёнка: Бугров Михаил Александрович

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Закурина (Бугрова) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Бугров Михаил Александрович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Бугров Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Бугров Михаил Александрович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.