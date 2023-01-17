Семёнов Савелий Семёнович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Савельев Павел Савельевич
Мать ребёнка: Семёнова Марфа Филипповна
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Семёнова Марфа Филипповна
Рождение ребёнка
15.03.1908
Сын: Савельев Филипп Савельевич
Мать ребёнка: Семёнова Марфа Филипповна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Савельев Степан Савельевич
Мать ребёнка: Семёнова Марфа Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1919