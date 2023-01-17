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Семёнов Савелий Семёнович

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Место рождения

Хлебаниха, Куньинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Хлебаниха, Куньинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Савельев Павел Савельевич

Мать ребёнка: Семёнова Марфа Филипповна

Хлебаниха, Куньинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Савельев Пётр Савельевич

Мать ребёнка: Семёнова Марфа Филипповна

Рождение ребёнка
15.03.1908

Сын: Савельев Филипп Савельевич

Мать ребёнка: Семёнова Марфа Филипповна

Хлебаниха, Куньинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Савельев Степан Савельевич

Мать ребёнка: Семёнова Марфа Филипповна

Хлебаниха, Куньинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семёнова Марфа Филипповна

Смерть
1919
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