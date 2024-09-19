Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1710
Дата смертиПосле 1719
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
Около 1710
Отец: Василий Петрович
Мать: Евдокия Харитоновна
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 109 – 109 об лист. Василий Петрович, 25 лет, и его жена Евдокия Харитоновна, 28 лет. У них дети Степан, 7 лет, Федор, 2 года, Маремьяна, 11 лет, Евдокия, 9 лет. 1719г
Смерть
После 1719
РГАДА 350 1 90 109 – 109 об лист. Василий Петрович, 25 лет, и его жена Евдокия Харитоновна, 28 лет. У них дети Степан, 7 лет, Федор, 2 года, Маремьяна, 11 лет, Евдокия, 9 лет. 1719г