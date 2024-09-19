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Евдокия Васильевна

Место рождения

Артемьево, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1710

Дата смерти

После 1719

Пол

Женский

Отец

Около 1694 г.р.

Мать

Около 1691 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710

Отец: Василий Петрович

Мать: Евдокия Харитоновна

Артемьево, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1719
Артемьево, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
РГАДА 350 1 90 109 – 109 об лист. Василий Петрович, 25 лет, и его жена Евдокия Харитоновна, 28 лет. У них дети Степан, 7 лет, Федор, 2 года, Маремьяна, 11 лет, Евдокия, 9 лет. 1719г
Смерть
После 1719
Артемьево, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
РГАДА 350 1 90 109 – 109 об лист. Василий Петрович, 25 лет, и его жена Евдокия Харитоновна, 28 лет. У них дети Степан, 7 лет, Федор, 2 года, Маремьяна, 11 лет, Евдокия, 9 лет. 1719г

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