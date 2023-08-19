Смелянская (Смелянская) Ида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смелянская (Смелянская) Ида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Смелянский Вульф Владимир

Мать: Бася

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калмык Наум

Рождение ребёнка
03.09.1933

Дочь: Smelianski (Smelianski) Nelli Naumovna

Отец ребёнка: Калмык Наум

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.01.1937

Дочь: (Смелянская) Эльза

Отец ребёнка: Калмык Наум

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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