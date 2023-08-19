Смелянская (Смелянская) Ида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Смелянский Вульф Владимир
Мать: Бася
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калмык Наум
Рождение ребёнка
03.09.1933
Дочь: Smelianski (Smelianski) Nelli Naumovna
Отец ребёнка: Калмык Наум
Рождение ребёнка
09.01.1937
Дочь: (Смелянская) Эльза
Отец ребёнка: Калмык Наум
Смерть
Неизвестно