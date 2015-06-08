Горшенин Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1928
Дата смерти08.06.2015
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1928
Рождение ребёнка
27.02.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горшенина Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
06.08.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горшенина Антонина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.06.2015