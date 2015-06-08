Горшенин Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшенин Николай Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1928

Дата смерти

08.06.2015

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

Жена

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1928

Отец: Горшенин Павел Кузьмич

Мать: Горшенина Прасковья Дмитриевна

Рождение ребёнка
27.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горшенина Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
06.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горшенина Антонина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горшенина Антонина Ивановна

Смерть
08.06.2015
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