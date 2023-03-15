Головина (Клинкова) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоловина (Клинкова) Любовь

Головина (Клинкова) Любовь

avatar

Место рождения

Озерки

Дата рождения

1914

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Клинков Сергей

Мать: Клинкова Матрёна

Озерки
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Воробьёва Татьяна

Отец ребёнка: Головин Николай

Озерки
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Терентьева Нина

Отец ребёнка: Головин Николай

Озерки
Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Журавлёв Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головин Николай

Смерть
1993
Озерки
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close