Головина (Клинкова) Любовь
Место рожденияОзерки
Дата рождения1914
Дата смерти1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Клинков Сергей
Мать: Клинкова Матрёна
Озерки
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Воробьёва Татьяна
Отец ребёнка: Головин Николай
Озерки
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Терентьева Нина
Отец ребёнка: Головин Николай
Озерки
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Журавлёв Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Головин Николай
Смерть
1993
Озерки
Причина смерти: Естественная смерть/старость