Айша — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Айша

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1712 г.р.

Мать

1698 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Тимергаза

Мать: Шаряк Банеева

Смерть
Неизвестно
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