Рекшинский Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРекшинский Юрий

Рекшинский Юрий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1911

Дата смерти

11.02.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1911

Отец: Рекшинский Петр

Мать: Рекшинская Прасковья Андреевна

Образование
По 1926
Канавинская школа им Тимирязева
среднее
Работа или профессия
С 1927
Горьковская железная дорога
обтирщик паровозов, слесарь в депо
Образование
С 1930 по 1935
Горьковский строительный институт
высшее
Бракосочетание
?.08.1935

Жена: Рекшинская Валентина Ивановна

Работа или профессия
С 1935 по 1937
Автозавод
Рождение ребёнка
19.04.1936

Сын: Рекшинский Ярослав

Мать ребёнка: Рекшинская Валентина Ивановна

г. Горький
Работа или профессия
С 1937 по 1970
завод в Дзержинске
начальник теплоцеха
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рекшинская Валентина Ивановна

Бракосочетание
1962

Жена: Рекшинская Валентина Васильевна

Развод
1962

Жена: Рекшинская Валентина Ивановна

Смерть
11.02.1984
Мамакино
Похороны
Неизвестно
Мамакинское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close