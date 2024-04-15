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Томилов Иван Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1907 ст.

Дата смерти

19.07.1907 ст.

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1907 ст.

Отец: Томилов Филипп Михайлович

Мать: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Караси, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
19.07.1907 ст.
Причина смерти: от поноса
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