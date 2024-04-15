Томилов Иван Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1907 ст.
Дата смерти19.07.1907 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1907 ст.
Отец: Томилов Филипп Михайлович
Мать: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Караси, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
19.07.1907 ст.
Причина смерти: от поноса