Макаркин Владимир Григорьевич
Место рождения
Дата рождения02.07.1937
Дата смерти?.03.2008
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1937
Отец: Макаркин Григорий Кузьмич
Мать: Софья Дмитриевна
Образование
Неизвестно
высшее, закончил Саратовский политехнический институт,специальность инженер-электрик
Место жительства
Неизвестно
Киев,252148,ул.Генерала Потапова,д.1"г",кв 51
Работа или профессия
Неизвестно
работал в КБ Антонова инженером-конструктором
Смерть
?.03.2008
Причина смерти: Инсульт