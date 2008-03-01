Макаркин Владимир Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакаркин Владимир Григорьевич

Макаркин Владимир Григорьевич

avatar

Место рождения

Ногинск, Богородский, Московская область

Дата рождения

02.07.1937

Дата смерти

?.03.2008

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1937

Отец: Макаркин Григорий Кузьмич

Мать: Софья Дмитриевна

Ногинск, Богородский, Московская область
Образование
Неизвестно
высшее, закончил Саратовский политехнический институт,специальность инженер-электрик
Место жительства
Неизвестно
Киев,252148,ул.Генерала Потапова,д.1"г",кв 51
Работа или профессия
Неизвестно
работал в КБ Антонова инженером-конструктором
Смерть
?.03.2008
Ногинск, Богородский, Московская область
Причина смерти: Инсульт
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close