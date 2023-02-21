Кочетова (Иванова) Параскева Артемиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочетова (Иванова) Параскева Артемиевна

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Место рождения

станица Федосеевская

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

станица Федосеевская
Рождение ребёнка
17.04.1916

Сын: Александр

Отец ребёнка: Роман

Смерть
Неизвестно
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