Фатеев Андрей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1904
Дата смерти15.05.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1904
Отец: Фатеев Петр Терентьевич
Мать: Фатеева Ольга Ефимовна
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Фатеева Мария Георгиевна
Кузурово Верхнекетский район Томская область
Рождение ребёнка
01.12.1927
Дочь: Михайлова Антонина Андреевна
Мать ребёнка: Фатеева Мария Георгиевна
Кузурово Верхнекетский район Томская область
Рождение ребёнка
22.11.1929
Дочь: Шушкова Анна Андреевна
Мать ребёнка: Фатеева Мария Георгиевна
Кузурово Верхнекетский район Томская область
Рождение ребёнка
04.01.1932
Дочь: Неудахина Евгения Андреевна
Мать ребёнка: Фатеева Мария Георгиевна
Кузурово Верхнекетский район Томская область
Рождение ребёнка
14.01.1934
Дочь: Фатеева Зоя Андреевна
Мать ребёнка: Фатеева Мария Георгиевна
Кузурово Верхнекетский район Томская область
Рождение ребёнка
20.03.1936
Дочь: Шевина Надежда Андреевна
Мать ребёнка: Фатеева Мария Георгиевна
Кузурово Верхнекетский район Томская область
Рождение ребёнка
05.09.1940
Дочь: Титаренко Нина Андреевна
Мать ребёнка: Фатеева Мария Георгиевна
Кузурово Верхнекетский район Томская область
Рождение ребёнка
07.07.1946
Дочь: Жукова Таисья Андреевна
Мать ребёнка: Фатеева Мария Георгиевна
Кузурово Верхнекетский район Томская область
Рождение ребёнка
28.11.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фатеева Мария Георгиевна
Кузурово Верхнекетский район Томская область
Рождение ребёнка
15.03.1952
Мать ребёнка: Фатеева Мария Георгиевна
Кузурово Верхнекетский район Томская область
Смерть
15.05.1975
Похоронен вместе с женой Фатеевой М.Г. в д. Мохово, Верхнекетский район, Томской обл.