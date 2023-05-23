Фатеев Андрей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатеев Андрей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1904

Дата смерти

15.05.1975

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1904

Отец: Фатеев Петр Терентьевич

Мать: Фатеева Ольга Ефимовна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Фатеев Николай Андреевич

Мать ребёнка: Фатеева Мария Георгиевна

Кузурово Верхнекетский район Томская область
Рождение ребёнка
01.12.1927

Дочь: Михайлова Антонина Андреевна

Мать ребёнка: Фатеева Мария Георгиевна

Кузурово Верхнекетский район Томская область
Рождение ребёнка
22.11.1929

Дочь: Шушкова Анна Андреевна

Мать ребёнка: Фатеева Мария Георгиевна

Кузурово Верхнекетский район Томская область
Рождение ребёнка
04.01.1932

Дочь: Неудахина Евгения Андреевна

Мать ребёнка: Фатеева Мария Георгиевна

Кузурово Верхнекетский район Томская область
Рождение ребёнка
14.01.1934

Дочь: Фатеева Зоя Андреевна

Мать ребёнка: Фатеева Мария Георгиевна

Кузурово Верхнекетский район Томская область
Рождение ребёнка
20.03.1936

Дочь: Шевина Надежда Андреевна

Мать ребёнка: Фатеева Мария Георгиевна

Кузурово Верхнекетский район Томская область
Рождение ребёнка
05.09.1940

Дочь: Титаренко Нина Андреевна

Мать ребёнка: Фатеева Мария Георгиевна

Кузурово Верхнекетский район Томская область
Рождение ребёнка
07.07.1946

Дочь: Жукова Таисья Андреевна

Мать ребёнка: Фатеева Мария Георгиевна

Кузурово Верхнекетский район Томская область
Рождение ребёнка
28.11.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фатеева Мария Георгиевна

Кузурово Верхнекетский район Томская область
Рождение ребёнка
15.03.1952

Сын: Фатеев Борис Андреевич

Мать ребёнка: Фатеева Мария Георгиевна

Кузурово Верхнекетский район Томская область
Смерть
15.05.1975
Похоронен вместе с женой Фатеевой М.Г. в д. Мохово, Верхнекетский район, Томской обл.
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