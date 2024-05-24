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Куницына Оксана Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1973

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1973

Отец: Донгузов Михаил Дмитриевич

Мать: Донгузова Зинаида Андреевна

Рождение ребёнка
15.07.2000

Дочь: Куницына Полина Владиславовна

Отец ребёнка: Куницын Владислав Сергеевич

Сухой Лог, Сухой Лог, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.10.2003

Дочь: Куницына Дарья Владиславовна

Отец ребёнка: Куницын Владислав Сергеевич

Сухой Лог, Сухой Лог, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.04.2009

Сын: Куницын Макар Владиславович

Отец ребёнка: Куницын Владислав Сергеевич

Сухой Лог, Сухой Лог, Свердловская область

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