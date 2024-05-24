Куницына Оксана Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1973
Рождение ребёнка
15.07.2000
Дочь: Куницына Полина Владиславовна
Отец ребёнка: Куницын Владислав Сергеевич
Рождение ребёнка
27.10.2003
Дочь: Куницына Дарья Владиславовна
Отец ребёнка: Куницын Владислав Сергеевич
Рождение ребёнка
06.04.2009
Сын: Куницын Макар Владиславович
Отец ребёнка: Куницын Владислав Сергеевич