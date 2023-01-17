Горева (Уткина) Агнея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горева (Уткина) Агнея Васильевна

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Место рождения

Денисово Большое, Ильинский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

03.02.1896

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1896

Отец: Уткин Василий Александрович

Мать: Уткина Анна Григорьевна

Денисово Большое, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Маргарита

Отец ребёнка: Горев Василий Федорович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Горев Борис Васильевич

Отец ребёнка: Горев Василий Федорович

Денисово Большое, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Куркин Федор Васильевич

Отец ребёнка: Горев Василий Федорович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Горев Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Горев Василий Федорович

Денисово Большое, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горев Василий Федорович

Смерть
1946
Денисово Большое, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
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