Горева (Уткина) Агнея Васильевна
Место рождения
Дата рождения03.02.1896
Дата смерти1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1896
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Маргарита
Отец ребёнка: Горев Василий Федорович
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Горев Василий Федорович
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Горев Василий Федорович
Рождение ребёнка
1932
Сын: Горев Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Горев Василий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горев Василий Федорович
Смерть
1946