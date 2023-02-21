Абрамов Никита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Абрамов Василий
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.12.1886
Сын: Абрамов Стефан
Мать ребёнка: Абрамова Анастасия
Рождение ребёнка
22.01.1888
Дочь: Абрамова Ксения
Мать ребёнка: Абрамова Анастасия
Рождение ребёнка
08.02.1898
Дочь: Абрамова Марфа
Мать ребёнка: Абрамова Анастасия
Рождение ребёнка
13.02.1900
Дочь: Абрамова Ефросинья
Мать ребёнка: Абрамова Анастасия
Рождение ребёнка
06.10.1901
Дочь: Абрамова Пелагея
Мать ребёнка: Абрамова Анастасия
Рождение ребёнка
17.01.1907
Сын: Абрамов Максим
Мать ребёнка: Абрамова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абрамова Анастасия
Смерть
Неизвестно