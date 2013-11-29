Ильинская (Волкова) Зинаида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильинская (Волкова) Зинаида Васильевна

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Место рождения

Потанино, Варнавинская волость, Варнавинский уезд

Дата рождения

11.05.1928

Дата смерти

29.11.2013

Пол

Женский

Отец

Мать

1890 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1928

Отец: Волков Василий

Мать: Волкова Екатерина Андреевна

Потанино, Варнавинская волость, Варнавинский уезд
дер.Потанино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ильинский Игорь Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильинский Игорь Павлович

Работа или профессия
Неизвестно
Врач-терапевт
Смерть
29.11.2013
Москва, город федерального значения Москва
Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Троекуровское кладбище
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