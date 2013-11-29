Ильинская (Волкова) Зинаида Васильевна
Место рождения
Дата рождения11.05.1928
Дата смерти29.11.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1928
Отец: Волков Василий
дер.Потанино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ильинский Игорь Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Врач-терапевт
Смерть
29.11.2013
Москва
Похороны
Неизвестно
Троекуровское кладбище