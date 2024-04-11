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Мартынычев Кирилл Сергеевич

Место рождения

Новый Уренгой, город Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ

Дата рождения

14.02.1991

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1991

Отец: Мартынычев Сергей Владимирович

Мать: Кожанова (Ванькова) Елена Владимировна

Новый Уренгой, город Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ
Бракосочетание
19.10.2013

Жена: скрыто настройками приватности

Новый Уренгой, город Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
03.03.2015

Дочь: Мартынычева Полина Кирилловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.02.2018

Сын: Мартынычев Артём Кириллович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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