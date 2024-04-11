Мартынычев Кирилл Сергеевич
Место рождения
Дата рождения14.02.1991
ПолМужской
Жена
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Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1991
Бракосочетание
19.10.2013
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.03.2015
Дочь: Мартынычева Полина Кирилловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.02.2018
Сын: Мартынычев Артём Кириллович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности