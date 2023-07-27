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Легостаев Семен Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Около 1888
Камардиновка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
11.11.1888

Жена: Легостаева (Огаркова) Елизавета Тихоновна

Камардиновка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Гавриловка, Добринка, Ново-Михайловка за 1888 г. 1 января 1888 — 31 декабря 1888 ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №16, дело №664, стр. 94... Показать все
Смерть
Неизвестно

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