Лошкина (Зориных) Агриппина (Григорьева)
Место рождениядер. Пелевская, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1731
Дата смертиПосле 1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1731
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Пелевская, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1758
Отец ребёнка: Лошкин Яков Леонтьев
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Ксения Яковлева
Отец ребёнка: Лошкин Яков Леонтьев
Рождение ребёнка
Около 1771
Отец ребёнка: Лошкин Яков Леонтьев
Рождение ребёнка
Около 1774
Отец ребёнка: Лошкин Яков Леонтьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лошкин Яков Леонтьев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1792