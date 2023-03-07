Лошкина (Зориных) Агриппина (Григорьева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лошкина (Зориных) Агриппина (Григорьева)

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Место рождения

дер. Пелевская, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

После 1792

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1739 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Пелевская, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Лошкин Филимон Яковлев

Отец ребёнка: Лошкин Яков Леонтьев

Лошкинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Ксения Яковлева

Отец ребёнка: Лошкин Яков Леонтьев

Лошкинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Лошкин Василий Яковлев

Отец ребёнка: Лошкин Яков Леонтьев

Лошкинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Лошкин Кирилл Яковлев

Отец ребёнка: Лошкин Яков Леонтьев

Лошкинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лошкин Яков Леонтьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Лошкинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1792
Лошкинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
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