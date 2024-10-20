Тумарцов Василий Ермолаевич 19.03.1870 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тумарцов Василий Ермолаевич

Место рождения

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

19.03.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1870

Отец: Тумарцов Ермолай Иванович

Мать: Сляднева Тумарцова (Сафонова) Матрена Ивановна

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тумарцова) Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тумарцов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тумарцов Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тумарцов Изот Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
05.06.1900

Сын: Тумарцов Тит Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

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