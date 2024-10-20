Тумарцов Василий Ермолаевич
Место рождения
Дата рождения19.03.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1870
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тумарцова) Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тумарцов Сергей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тумарцов Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.06.1900
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно