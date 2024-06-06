Чернова (Лисова) Анна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЧернова (Лисова) Анна

Чернова (Лисова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лисов Александр

Мать: Лисова (Наумова) Римма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернов Андрей

Отец ребёнка: Чернов Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернов Иван

Отец ребёнка: Чернов Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернов Александр

Отец ребёнка: Чернов Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернов Юрий

Отец ребёнка: Чернов Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бондаренко (Чернова) Валентина

Отец ребёнка: Чернов Пётр

Мы используем куки для улучшения работы сайта.