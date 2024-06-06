Чернова (Лисова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лисов Александр
Мать: Лисова (Наумова) Римма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернов Андрей
Отец ребёнка: Чернов Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернов Иван
Отец ребёнка: Чернов Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернов Александр
Отец ребёнка: Чернов Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернов Юрий
Отец ребёнка: Чернов Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бондаренко (Чернова) Валентина
Отец ребёнка: Чернов Пётр