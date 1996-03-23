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Бубен (Гупал) Галина Александровна

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Место рождения

Марковка, Сумська область

Дата рождения

06.05.1919

Дата смерти

23.03.1996

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1919

Отец: Гупал Александр Михайлович

Мать: Мария Ивановна

Марковка, Сумська область
Рождение ребёнка
14.07.1948

Сын: Бубен Валерий Федорович

Отец ребёнка: Бубен Федор Владимирович

Юровичи, Калинковичский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бубен Александр Федорович

Отец ребёнка: Бубен Федор Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бубен Владимир Федорович

Отец ребёнка: Бубен Федор Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вальченко Станислав Григорьевич

Отец ребёнка: Вальченко Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бубен Федор Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вальченко Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бубен Федор Владимирович

Смерть
23.03.1996
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