Бубен (Гупал) Галина Александровна
Место рождения
Дата рождения06.05.1919
Дата смерти23.03.1996
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1919
Отец: Гупал Александр Михайлович
Мать: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
14.07.1948
Отец ребёнка: Бубен Федор Владимирович
Юровичи, Калинковичский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бубен Александр Федорович
Отец ребёнка: Бубен Федор Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бубен Федор Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вальченко Станислав Григорьевич
Отец ребёнка: Вальченко Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вальченко Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.03.1996