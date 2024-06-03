Торкунова Елизавета Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торкунова Елизавета Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Торкунов Семен

Мать: Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Константинова Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Константинов Иван Спиридонович

Рождение ребёнка
17.09.1953

Дочь: Константинова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Константинов Иван Спиридонович

Северное, Северный муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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