Торкунова Елизавета Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Торкунов Семен
Мать: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Константинова Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Константинов Иван Спиридонович
Рождение ребёнка
17.09.1953
Дочь: Константинова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Константинов Иван Спиридонович
Северное, Северный муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно