Тамбовцева (Тамбовцева) Евдокия Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Савелий
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Аникея Маркова
Отец ребёнка: Тамбовцев Марк Силантьев
Бракосочетание
1847
Рождение ребёнка
01.10.1850
Отец ребёнка: Тамбовцев Марк Силантьев
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Тамбовцев Марк Силантьев
Рождение ребёнка
06.02.1854
Дочь: Мария Маркова
Отец ребёнка: Тамбовцев Марк Силантьев
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Мироя Маркова
Отец ребёнка: Тамбовцев Марк Силантьев
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Александра Маркова
Отец ребёнка: Тамбовцев Марк Силантьев
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Тамбовцев Марк Силантьев
Рождение ребёнка
17.07.1861
Отец ребёнка: Тамбовцев Марк Силантьев
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Тамбовцев Марк Силантьев
Рождение ребёнка
1873
Сын: Тамбовцев Александр Марков
Отец ребёнка: Тамбовцев Марк Силантьев
Смерть
Неизвестно