Тамбовцева (Тамбовцева) Евдокия Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тамбовцева (Тамбовцева) Евдокия Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Савелий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Аникея Маркова

Отец ребёнка: Тамбовцев Марк Силантьев

Бракосочетание
1847

Муж: Тамбовцев Марк Силантьев

Рождение ребёнка
01.10.1850

Сын: Тамбовцев Роман Марков

Отец ребёнка: Тамбовцев Марк Силантьев

Малое Приютное, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Тамбовцев Иван Марков

Отец ребёнка: Тамбовцев Марк Силантьев

Рождение ребёнка
06.02.1854

Дочь: Мария Маркова

Отец ребёнка: Тамбовцев Марк Силантьев

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Мироя Маркова

Отец ребёнка: Тамбовцев Марк Силантьев

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Александра Маркова

Отец ребёнка: Тамбовцев Марк Силантьев

Рождение ребёнка
1859

Сын: Тамбовцев Петр Маркович

Отец ребёнка: Тамбовцев Марк Силантьев

Малое Приютное, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
17.07.1861

Сын: Тамбовцев Илья Марков

Отец ребёнка: Тамбовцев Марк Силантьев

Рождение ребёнка
1867

Сын: Тамбовцев Филипп Марков

Отец ребёнка: Тамбовцев Марк Силантьев

Рождение ребёнка
1873

Сын: Тамбовцев Александр Марков

Отец ребёнка: Тамбовцев Марк Силантьев

Смерть
Неизвестно
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