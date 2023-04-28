Забегаева Евдокия Нифонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Забегаева Евдокия Нифонтовна

Место рождения

Исаково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Исаково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.09.1910 ст.

Дочь: Забегаева Людмила Александровна

Отец ребёнка: Забегаев Александр Федорович

Исаково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.01.1919

Сын: Забегаев Михаил Александрович

Отец ребёнка: Забегаев Александр Федорович

Исаково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Забегаев Александр Федорович

Смерть
Неизвестно
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