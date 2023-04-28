Забегаева Евдокия Нифонтовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.09.1910 ст.
Дочь: Забегаева Людмила Александровна
Отец ребёнка: Забегаев Александр Федорович
Рождение ребёнка
09.01.1919
Сын: Забегаев Михаил Александрович
Отец ребёнка: Забегаев Александр Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно