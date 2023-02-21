(Ульдякова) Татьяна Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Сын: Ульдяков Кузьма Васильевич
Отец ребёнка: Ульдяков Василий Петрович
Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1856
Сын: Ульдяков Семен Васильевич
Отец ребёнка: Ульдяков Василий Петрович
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Анисия Васильевна
Отец ребёнка: Ульдяков Василий Петрович
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Ульдяков Василий Петрович
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Ульдяков Василий Петрович
Смерть
1914