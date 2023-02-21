(Ульдякова) Татьяна Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ульдякова) Татьяна Илларионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

1914

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Ульдяков Кузьма Васильевич

Отец ребёнка: Ульдяков Василий Петрович

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Ульдяков Семен Васильевич

Отец ребёнка: Ульдяков Василий Петрович

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Анисия Васильевна

Отец ребёнка: Ульдяков Василий Петрович

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Ульдяков Василий Петрович

Рождение ребёнка
1871

Сын: Ульдяков Илья Васильевич

Отец ребёнка: Ульдяков Василий Петрович

Смерть
1914
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