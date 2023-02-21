Тарасов Ипат Ларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТарасов Ипат Ларионович

Тарасов Ипат Ларионович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

1821

Пол

Мужской

Отец

1781 г.р.

Мать

1775 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Тарасов Ларион Савельевич

Мать: Тарасова Анна

Смерть
1821
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close