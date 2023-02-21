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Тарасов Ипат Ларионович
Тарасов Ипат Ларионович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1809
Дата смерти
1821
Пол
Мужской
Отец
Тарасов Ларион Савельевич
1781 г.р.
Мать
Тарасова Анна
1775 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец:
Тарасов Ларион Савельевич
Мать:
Тарасова Анна
Смерть
1821
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