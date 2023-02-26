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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1888
Сын: Борисюк Маркиян
Отец ребёнка: Борисюк Иннокентий
Польша, Волынская губ., Ковненский уезд, с. Городок
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисюк Петр
Отец ребёнка: Борисюк Иннокентий
Польша, Волынская губ., Ковненский уезд, с. Городок
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисюк Филипп
Отец ребёнка: Борисюк Иннокентий
Польша, Волынская губ., Ковненский уезд, с. Городок
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисюк Никифор
Отец ребёнка: Борисюк Иннокентий
Польша, Волынская губ., Ковненский уезд, с. Городок
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисюк Лаврентий
Отец ребёнка: Борисюк Иннокентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисюк Николай
Отец ребёнка: Борисюк Иннокентий