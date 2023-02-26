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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Борисюк Маркиян

Отец ребёнка: Борисюк Иннокентий

Польша, Волынская губ., Ковненский уезд, с. Городок
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисюк Петр

Отец ребёнка: Борисюк Иннокентий

Польша, Волынская губ., Ковненский уезд, с. Городок
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисюк Филипп

Отец ребёнка: Борисюк Иннокентий

Польша, Волынская губ., Ковненский уезд, с. Городок
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисюк Никифор

Отец ребёнка: Борисюк Иннокентий

Польша, Волынская губ., Ковненский уезд, с. Городок
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисюк Лаврентий

Отец ребёнка: Борисюк Иннокентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисюк Николай

Отец ребёнка: Борисюк Иннокентий

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