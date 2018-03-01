Ртищев Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения1950
Дата смерти?.03.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ртищева Валентина Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ртищева Валентина Сергеевна
Смерть
?.03.2018