Ртищев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ртищев Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Дата смерти

?.03.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ртищева Валентина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ртищева Валентина Сергеевна

Смерть
?.03.2018
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