Акберов Адгам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкберов Адгам

Акберов Адгам

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

12.03.1924

Дата смерти

14.02.1994

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1957 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1924

Отец: Акберов Насыр

Мать: Акберова Фариза Салахетдиновна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акберова Магмура Абдрафиковна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1957

Сын: Акберов Рамиль Адгамович

Мать ребёнка: Акберова Магмура Абдрафиковна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акберова Магмура Абдрафиковна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акберова Магмура Абдрафиковна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.10.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акберова Магмура Абдрафиковна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.07.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акберова Магмура Абдрафиковна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акберова Магмура Абдрафиковна

Смерть
14.02.1994
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close