Миргалиев Салах — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миргалиев Салах

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Миргалиев Лутфурахман

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1924

Дочь: Галимуллина Мунавара

Мать ребёнка: Гадиева Миннехаят

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миргалиев Масхут

Мать ребёнка: Гадиева Миннехаят

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гадиева Миннехаят

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миргалиев Ягафар

Мать ребёнка: Гадиева Миннехаят

Смерть
Неизвестно
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