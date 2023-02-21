Шайдулова (Немова) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Немов Иван
Мать: Немов ?
Рождение ребёнка
1956
Рождение ребёнка
Около 1961
Рождение ребёнка
Около 1964
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шайдулов Иншар
Смерть
Неизвестно