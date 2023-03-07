Прохоров Егор Иванович
Место рождения
Дата рождения1718
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: Прохоров Иван Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Арина Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1739
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: Прохорова Катерина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно