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Прохоров Егор Иванович

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Место рождения

Любимовка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Прохоров Иван Алексеевич

Мать: не указана

Любимовка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Арина Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Любимовка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1739

Сын: Прохоров Прохор Егоров

Мать ребёнка: не указана

Любимовка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1761

Сын: Прохоров Лазарь Егоров

Мать ребёнка: Прохорова Катерина Алексеевна

Любимовка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прохорова Катерина Алексеевна

Смерть
Неизвестно
Любимовка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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