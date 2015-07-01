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Ибраева Айдана Балташевна
Ибраева Айдана Балташевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.07.2015
Пол
Женский
Отец
Ибраев Балташ Зейнилгабиденович
1970 г.р.
Мать
Ибраева (Насибулина) Аида Сагидуллаевна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.2015
Отец:
Ибраев Балташ Зейнилгабиденович
Мать:
Ибраева Аида Сагидуллаевна
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