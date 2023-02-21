Панкрушев Григорий Александрович
Место рожденияд. Гаврушино, Вытегорский р-н, Вологодская обл.
Дата рождения02.03.1920
Дата смерти25.07.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Гаврушино, Вытегорский р-н, Вологодская обл.
Место жительства
С 1945 по 1949
Место жительства
С 1949 по 1951
Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
С 1951 по 1990
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
25.07.1990