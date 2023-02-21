Панкрушев Григорий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкрушев Григорий Александрович

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Место рождения

д. Гаврушино, Вытегорский р-н, Вологодская обл.

Дата рождения

02.03.1920

Дата смерти

25.07.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Гаврушино, Вытегорский р-н, Вологодская обл.
Место жительства
С 1945 по 1949
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Место жительства
С 1949 по 1951
Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
С 1951 по 1990
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
25.07.1990
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
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