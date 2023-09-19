Алдакимов Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлдакимов Кузьма

Алдакимов Кузьма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алдакимова Вера Кузьминична

Мать ребёнка: Фрося

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алдакимов Николай Кузьмич

Мать ребёнка: Фрося

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алдакимов Виктор Кузьмич

Мать ребёнка: Фрося

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
29.02.1940

Сын: Алдакимов Владимир Кузьмич

Мать ребёнка: Фрося

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.