Алдакимов Кузьма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алдакимова Вера Кузьминична
Мать ребёнка: Фрося
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алдакимов Николай Кузьмич
Мать ребёнка: Фрося
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фрося
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
29.02.1940
Сын: Алдакимов Владимир Кузьмич
Мать ребёнка: Фрося
Смерть
Неизвестно