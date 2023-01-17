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Зазулин Алексей Ильин

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Место рождения

Немцовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Вычислено 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1793

Отец: Зазулин Илья Алексеев

Мать: Параскева Афанасьева

Немцовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
С 1816
Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1821

Сын: Зазулин Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Зазулина Параскева Андреева

Рождение ребёнка
Вычислено 1829

Сын: Зазулин Никандр Алексеевич

Мать ребёнка: Зазулина Параскева Андреева

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1830

Сын: Зазулин(ильин По Метрике О Браке) Макар Алексеев

Мать ребёнка: Зазулина Параскева Андреева

Рождение ребёнка
Вычислено 1833

Сын: Зазулин Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Зазулина Параскева Андреева

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зазулина Параскева Андреева

Смерть
Неизвестно
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