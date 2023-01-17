Зазулин Алексей Ильин
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1793
Отец: Зазулин Илья Алексеев
Мать: Параскева Афанасьева
Место жительства
С 1816
Рождение ребёнка
Вычислено 1821
Сын: Зазулин Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: Зазулина Параскева Андреева
Рождение ребёнка
Вычислено 1829
Сын: Зазулин Никандр Алексеевич
Мать ребёнка: Зазулина Параскева Андреева
Рождение ребёнка
Вычислено 1830
Сын: Зазулин(ильин По Метрике О Браке) Макар Алексеев
Мать ребёнка: Зазулина Параскева Андреева
Рождение ребёнка
Вычислено 1833
Сын: Зазулин Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Зазулина Параскева Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно