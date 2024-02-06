Корчагин Пётр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1901
Рождение ребёнка
13.09.1924
Дочь: Корчагина Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Корчагина Прасковия Евграфовна
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Корчагина Прасковия Евграфовна
Рождение ребёнка
10.07.1929
Мать ребёнка: Корчагина Прасковия Евграфовна
Рождение ребёнка
05.11.1935
Дочь: Сладченко Нина Петровна
Мать ребёнка: Корчагина Прасковия Евграфовна
Рождение ребёнка
01.02.1940
Дочь: Тришкова Мария Петровна
Мать ребёнка: Корчагина Прасковия Евграфовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно