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Корчагин Пётр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1901

Отец: Корчагин Павел Трофимович

Мать: Корчагина Христинья Семёновна

Рождение ребёнка
13.09.1924

Дочь: Корчагина Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Корчагина Прасковия Евграфовна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Корчагин Антон Петрович

Мать ребёнка: Корчагина Прасковия Евграфовна

Рождение ребёнка
10.07.1929

Сын: Корчагин Павел Петрович

Мать ребёнка: Корчагина Прасковия Евграфовна

Рождение ребёнка
05.11.1935

Дочь: Сладченко Нина Петровна

Мать ребёнка: Корчагина Прасковия Евграфовна

Рождение ребёнка
01.02.1940

Дочь: Тришкова Мария Петровна

Мать ребёнка: Корчагина Прасковия Евграфовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корчагина Прасковия Евграфовна

Смерть
Неизвестно
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