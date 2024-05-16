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Пелагея Фёдоровна

Место рождения

Ивучево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1765 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивучево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия (1782) Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баяндин Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
1787

Сын: Баяндин Терентий Иванович

Отец ребёнка: Баяндин Иван Фёдорович

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Баяндина Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Баяндин Иван Фёдорович

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)
Смерть
Неизвестно

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