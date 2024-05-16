Пелагея Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия (1782) Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1787
Сын: Баяндин Терентий Иванович
Отец ребёнка: Баяндин Иван Фёдорович
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Баяндина Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Баяндин Иван Фёдорович
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)
Смерть
Неизвестно