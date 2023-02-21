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Михайла
Михайла
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1834
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Василий Силаев
Около 1814 г.р.
Мать
Домна
Около 1814 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МС
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События
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец:
Василий Силаев
Мать:
Домна
Смерть
Неизвестно
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