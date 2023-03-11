Власова Елена Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова Елена Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Власов Алексей Тихонович

Отец ребёнка: Власов Тихон Петрович

Берсениха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Власов Платон Тихонович

Отец ребёнка: Власов Тихон Петрович

Берсениха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власов Фёдор Тихонович

Отец ребёнка: Власов Тихон Петрович

Починки, Ивановский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власов Тихон Петрович

Смерть
Неизвестно
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