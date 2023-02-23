Кряквина Васса Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кряквина Васса Спиридоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Кряквин Лаврентий Онисимович

Отец ребёнка: Кряквин Онисим Тимофеевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Кряквин Степан Онисимович

Отец ребёнка: Кряквин Онисим Тимофеевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Кряквин Андрей Онисимович

Отец ребёнка: Кряквин Онисим Тимофеевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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