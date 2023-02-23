Кряквина Васса Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Кряквин Лаврентий Онисимович
Отец ребёнка: Кряквин Онисим Тимофеевич
Рождение ребёнка
1807
Сын: Кряквин Степан Онисимович
Отец ребёнка: Кряквин Онисим Тимофеевич
Рождение ребёнка
1817
Сын: Кряквин Андрей Онисимович
Отец ребёнка: Кряквин Онисим Тимофеевич
Смерть
Неизвестно