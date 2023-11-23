Попов Константин Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Попов Константин Павлович (1845 — ?) О месте его рождения и родителях данных нет. Священник села Панфилова Рыбинского уезда. Жена его Евлампия Васильевна (1852-?), дочь священника Василия Розова. Дети... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Холмовская (Попова) Муза Константинова
Мать ребёнка: Попова (Розова) Евлампия Васильева
Смерть
Неизвестно