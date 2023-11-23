Попов Константин Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Константин Павлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1852 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Попов Константин Павлович (1845 — ?) О месте его рождения и родителях данных нет. Священник села Панфилова Рыбинского уезда. Жена его Евлампия Васильевна (1852-?), дочь священника Василия Розова. Дети... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова (Розова) Евлампия Васильева

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Холмовская (Попова) Муза Константинова

Мать ребёнка: Попова (Розова) Евлампия Васильева

Смерть
Неизвестно

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