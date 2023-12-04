Чусовков Николай Феоктистович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чусовков Николай Феоктистович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1907

Дата смерти

15.08.1992

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1907

Отец: Чусовков Феоктист

Мать: Чусовкова Анна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Чусовков Валентин

Мать ребёнка: Чусовкова Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
28.12.1927

Сын: Чусовков Василий Николаевич

Мать ребёнка: Чусовкова Варвара Михайловна

Россия
Рождение ребёнка
13.06.1933

Дочь: Мишанина Антонина

Мать ребёнка: Чусовкова Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
29.07.1935

Сын: Чусовков Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Чусовкова Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
20.05.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чусовкова Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
01.05.1940

Сын: Чусовков Геннадий

Мать ребёнка: Чусовкова Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
02.05.1940

Дочь: Ветошкина Алевтина

Мать ребёнка: Чусовкова Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
23.12.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чусовкова Варвара Михайловна

Смерть
15.08.1992
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