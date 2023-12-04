Чусовков Николай Феоктистович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1907
Дата смерти15.08.1992
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1907
Отец: Чусовков Феоктист
Мать: Чусовкова Анна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Чусовков Валентин
Мать ребёнка: Чусовкова Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
28.12.1927
Сын: Чусовков Василий Николаевич
Мать ребёнка: Чусовкова Варвара Михайловна
Россия
Рождение ребёнка
13.06.1933
Дочь: Мишанина Антонина
Мать ребёнка: Чусовкова Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
29.07.1935
Сын: Чусовков Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Чусовкова Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
20.05.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чусовкова Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
01.05.1940
Сын: Чусовков Геннадий
Мать ребёнка: Чусовкова Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
02.05.1940
Дочь: Ветошкина Алевтина
Мать ребёнка: Чусовкова Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
23.12.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чусовкова Варвара Михайловна
Смерть
15.08.1992