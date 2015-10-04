Пономарёв Андрей Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарёв Андрей Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1966

Дата смерти

04.10.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.03.1987

Жена: скрыто настройками приватности

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
07.03.1987

Жена: не указана

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
10.09.1987

Дочь: Лустина Ольга Андреевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Смерть
04.10.2015
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