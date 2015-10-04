Пономарёв Андрей Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1966
Дата смерти04.10.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.03.1987
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
07.03.1987
Жена: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1987
Дочь: Лустина Ольга Андреевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
04.10.2015