Быкова Прасковья Петровна
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Быков Иван Никанорович
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Быков Иван Никанорович
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Быков Иван Никанорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно