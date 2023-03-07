Быкова Прасковья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быкова Прасковья Петровна

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Место рождения

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1905

Сын: Быков Василий Иванович

Отец ребёнка: Быков Иван Никанорович

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1909

Сын: Быков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Быков Иван Никанорович

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1913

Сын: Быков Николай Иванович

Отец ребёнка: Быков Иван Никанорович

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков Иван Никанорович

Смерть
Неизвестно
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