Акимов Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Акимов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1884
Рождение ребёнка
22.08.1885
Дочь: Акимова Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Акимова Меланья Федоровна
Рождение ребёнка
12.04.1889
Сын: Акимов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Акимова Меланья Федоровна
Смерть
Неизвестно