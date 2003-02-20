Куликов Данил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликов Данил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1979 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.2003

Отец: не указан

Мать: Куликова Марина Анатольевна

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