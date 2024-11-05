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Чайка Федосия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чайка Моисей Максимович

Рождение ребёнка
1815

Сын: Чайка Иван Моисеевич

Отец ребёнка: Чайка Моисей Максимович

Место жительства
1816
Рождение ребёнка
1817

Сын: Чайка Матвей Моисеевич

Отец ребёнка: Чайка Моисей Максимович

Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Чайка) Татьяна Моисеевна

Отец ребёнка: Чайка Моисей Максимович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Чайка) Марфа Моисеевна

Отец ребёнка: Чайка Моисей Максимович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Чайка Трофим Моисеевич

Отец ребёнка: Чайка Моисей Максимович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Чайка Василий Моисеевич

Отец ребёнка: Чайка Моисей Максимович

Смерть
После 1850

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