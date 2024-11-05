Чайка Федосия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815
Сын: Чайка Иван Моисеевич
Отец ребёнка: Чайка Моисей Максимович
Место жительства
1816
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Чайка Моисей Максимович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Чайка) Татьяна Моисеевна
Отец ребёнка: Чайка Моисей Максимович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Чайка) Марфа Моисеевна
Отец ребёнка: Чайка Моисей Максимович
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Чайка Моисей Максимович
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Чайка Моисей Максимович
Смерть
После 1850