Бобров Евгений Порфирьевич
Место рождения
Дата рождения03.08.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1922
Отец: Бобров Порфирий Трофимович
Мать: не указана
Призыв на военную службу
22.06.1941
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Военная награда
02.10.1943
Орден Красной Звезды
Военная награда
?.12.1943
Орден Отечественной войны II степени
Военная награда
23.04.1944
Орден Отечественной войны II степени
Военная награда
18.07.1944
Орден Отечественной войны I степени
Военная награда
06.02.1945
Орден Александра Невского
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
09.06.1945
Медаль «За взятие Берлина»
Военная награда
09.06.1945
Медаль «За освобождение Варшавы»
Военная награда
04.07.1945
Орден Красного Знамени
Демобилизация
17.05.1948
Военная награда
06.11.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
Неизвестно